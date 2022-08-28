Внесены дополнения и изменения в инструкцию по составлению и представлению финансовой отчетности по проектам НПО

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства по государственной поддержке неправительственных организаций Азербайджана.

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании под председательством заместителя председателя Наблюдательного совета Вусала Гулиева был рассмотрен вопрос совершенствования “Инструкции по составлению и представлению финансовой отчетности по проектам, реализуемым неправительственными организациями”. С учетом предложений, внесенных членами НС, в документ внесены соответствующие дополнения и поправки.

Затем на обсуждение было вынесено предложение, связанное с двумя грантовыми конкурсами агентства. Было предложено в ближайшие дни объявить грантовые конкурсы на темы “Инициативы по улучшению социального положения участников войны” и “Инициативы по борьбе с бытовым насилием и ликвидации дискриминации в отношении женщин”.

В ходе обсуждений было предложено участие НПО в конкурсах как отдельно, так и в форме коалиции. В заключение были даны соответствующие рекомендации аппарату агентства в связи с объявлением обоих конкурсов.