​Внесено изменение в правила рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес поправку в "Правила рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства". Как сообщает Report, постановление о внесении поправки подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Согласно поправке, в случае невыплаты или частичной выплаты штрафа или финансовой санкции лицами, нарушившими антимонопольное законодательство, антимонопольный орган должен принять решение о направлении на исполнение требования о выплате в принудительном порядке штрафа или финансовой санкции, или их неоплаченной части, и направить его исполнительным чиновникам для реализации исполнения решения в принудительном порядке.