Внесено изменение в правила организации эксплуатации системы “вход-выход и регистрация”

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Кабинет Министров внес изменение в “Правило организации эксплуатации межведомственной, автоматизированной информационно-поисковой системы “вход-выход и регистрация”.

Как передает Report, на основании решения, подписанного премьер-министром Артуром Раси-Задэ, во время выдачи электронных виз со стороны системы “ASAN Viza” отсканированная копия страницы с фотографией в документе иностранца и людей без гражданства, сделанные во время пересечения им границы, а также информация о выдаче электронной визы или отказ в ее предоставлении в режиме реального времени будут направляться в министерство иностранных дел, государственную службу безопасности и службу внешней разведки.

Использующий систему “ASAN Viza” иностранец или человек без гражданства при обращения для получения электронной визы будет предоставлять в соответствующий отдел созданного информационного ресурса системы отсканированную копию страницы с фотографией в документе, сделанной во время пересечения им границы, информацию об имени, других именах, дате и месте рождения, поле, для иностранца - о стране гражданства, для лица без гражданства - о стране постоянного жительства, типе документа при пересечении границы, его номере, дате выдачи и сроке действия, постоянном адресе проживания, электронном адресе, номере телефона (мобильный и стационарный), цели визита, о дате въезда и выезда в Азербайджанскую Республику, об адресе проживания на территории Азербайджанской Республики, о роде деятельности, о заболевании болезнью, вызывающей общественную опасность, названии болезни, о визите на оккупированные со стороны Республики Армении территорий Азербайджанской Республики после 1991 г.