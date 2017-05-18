Внесена ясность по спорным вопросам законопроекта "О вещании кабельной сети"

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Комитет по культуре Милли Меджлиса на сегодняшнем заседании внес ясность в спорные вопросы законопроекта "О вещании кабельной сети".

Как сообщает Report, председатель комитета Рафаэль Гусейнов заметил, что некоторые вещатели кабельного телевидения сделали замечания по ст. 13.4 законопроекта "О вещании кабельной сети".

Глава комитета внес ясность в этот вопрос: "В этой статье указано, что телерадиовещатель зарубежной страны для вещания в программном пакете функционирующего в Азербайджане вещателя должен получить разрешение у структуры, созданной соответствующим органом исполнительной власти. Вещатели кабельного телевидения заявляют, что рекламу убрать невозможно, на это нет технических возможностей. В эту статью нельзя вносить поправки, поскольку она раскрывает сущность закона. Это послужит предотвращению показа рекламных роликов, противоречащих нашим национальным обычаям и традициям, и поможет оживить рынок рекламы в Азербайджане".

Он отметил, что в связи с законопроектом были проведены консультации с помощником президента Азербайджана Али Гасановым: "Я считаю, что за исключением некоторых технических моментов, законопроект отлично подготовлен".

Законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.