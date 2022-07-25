О нас

Внесена поправка в положение о Госкомитете по градостроительству и архитектуре

Внесена поправка в положение о Госкомитете по градостроительству и архитектуре 17:40
Внутренняя политика
25 июля 2022 г. 17:53
Внесена поправка в положение о Госкомитете по градостроительству и архитектуре

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении поправок в указ "Об утверждении положения о Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, структуры комитета, определении предельной численности работников его аппарата" от 9 ноября 2007 года под номером 647 и в указ "О применении закона от 29 июня 2012 года под номером 392-IVQ "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим правовых норм" от 4 сентября 2012 года под номером 695.

Как сообщает Report, согласно документу, в пункте 8.20-3 "Положения о Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики" после слова "посредством" добавлены слова "или непосредственно".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Amendment made to regulation on State Committee on Urban Planning and Architecture
Версия на азербайджанском языке Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə bağlı əsasnaməyə dəyişiklik edilib

Экслюзивные новости

Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
25 июля 2022 г. 17:09
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi