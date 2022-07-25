Внесена поправка в положение о Госкомитете по градостроительству и архитектуре

17:40

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении поправок в указ "Об утверждении положения о Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, структуры комитета, определении предельной численности работников его аппарата" от 9 ноября 2007 года под номером 647 и в указ "О применении закона от 29 июня 2012 года под номером 392-IVQ "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим правовых норм" от 4 сентября 2012 года под номером 695.

Как сообщает Report, согласно документу, в пункте 8.20-3 "Положения о Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики" после слова "посредством" добавлены слова "или непосредственно".