Внедрено очередное ограничение в связи с СМС разрешениями

Вносится очередное изменение в связи с системой СМС разрешений 8103.

Об этом Report сообщил завотделом по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Эльнур Нифталиев.

По его словам, в будущем системой СМС разрешений будет возможно воспользоваться только раз в день: "Разбирательство Госагентства показали, что некоторые граждане злоупотребляют системой СМС разрешений 8103. Несмотря на предупреждение в связи с злоупотреблениями, были использующие в течение дня коды 1 и 2. Из-за роста количества таких злоупотреблений внедряется ограничение по использованию кодом в течение дня единожды. Так, гражданин, использовавший в течение дня код 1, уже не сможет воспользоваться кодом 2".

Госагентство порекомендовало гражданам при использовании кода 1 удовлетворить и свои продовольственные нужды.

Ранее, в связи со злоупотреблениями системой СМС разрешений время ответа на получение разрешения было увеличено до 15 минут.