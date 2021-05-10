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Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву 

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву  10 мая президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву
Внутренняя политика
10 мая 2021 г. 15:58
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву 

10 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора главы государств тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.

Был подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия.

В ходе беседы главы государств условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

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Версия на английском языке Vladimir Putin calls Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin İlham Əliyevə telefonla zəng edib

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