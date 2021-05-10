Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

10 мая президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

10 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора главы государств тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.

Был подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия.

В ходе беседы главы государств условились о дальнейших контактах на различных уровнях.