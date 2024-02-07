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Влада Галан: Явка на этих выборах была выше, чем в предыдущие годы

Влада Галан: Явка на этих выборах была выше, чем в предыдущие годы Явка на нынешних президентских выборах в Азербайджане была выше, чем в предыдущие годы.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 19:43
Влада Галан: Явка на этих выборах была выше, чем в предыдущие годы

Явка на нынешних президентских выборах в Азербайджане была выше, чем в предыдущие годы.

Как сообщает Report, об этом сказала Влада Галан - представитель американской организации Oracle Advisory Group, проводившей exit-poll на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

По ее словам, всего процесс охватил 40 избирательных округов и 5 избирательных участков: "У нас была возможность наблюдать за более чем 63 тысячами избирателей. Наш дата-центр располагался в Баку. По сравнению с предыдущими годами, на этих выборах явка была выше".

Отметим, что на пост президента претендуют 7 кандидатов - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", независимые кандидаты Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Vlada Qalan: "Əvvəlki illərlə müqayisədə bu seçkilərdə iştirak daha yüksək idi"

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