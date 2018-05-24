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    Висевший в парламенте АДР государственный флаг представлен правительству

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ 24 мая государственный флаг, висевший в парламенте Азербайджанской Демократической Республики, был представлен в Кабинете министров премьер-министру Новрузу Мамедову.

    Как сообщает Report, выступивший на состоявшемся в связи с этим мероприятии премьер-министр Новруз Мамедов назвал историческим событием возвращение государственного флага накануне 100-летия Демократической Республики из Турции на Родину – Азербайджан.

    Писатель-исследователь, доктор социологических наук, докторант Стамбульского университета Афган Алиев представил премьер-министру государственный флаг, висевший в парламенте Азербайджанской Демократической Республики, а также множество архивных материалов того периода – письма, исторические документы, карты.

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