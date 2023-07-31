Виновные в Мешалинском геноциде ответят перед законом Азербайджана

"Задержание на погранично-пропускном пункте "Лачын" военного преступника Вагифа Хачатуряна, объявленного в международный розыск по делу о геноциде в селе Мешали Ходжалинского района, и его передача следствию говорит о том, что и другие преступники ответят

Задержание на погранично-пропускном пункте "Лачын" военного преступника Вагифа Хачатуряна, объявленного в международный розыск по делу о геноциде в селе Мешали Ходжалинского района, и его передача следствию дают уверенность в том, и другие преступники ответят перед законом в Азербайджане.

Об этом западному бюро Report заявил редактор газеты "Голос Ходжалы" Галиб Гулиев.

По его словам, жители Ходжалы не теряли надежды на то, что они вернутся на родные земли, а враг понесет заслуженное наказание: "Мы чувствовали, что этот день близится. Уверенность в этом нам придавала успешная внутренняя и внешняя политика президента Ильхама Алиева. В Отечественной войне мы отомстили врагу и восстановили историческую справедливость. Мы верили, что армянские преступники понесут заслуженное наказание перед законом, после того как мы отомстили на поле боя. Этот день уже наступил".

По словам редактора, убийство ходжалинских палачей было бы для последних легким наказанием: "Преступники ответят перед законом Азербайджана и об их кровавых преступлениях узнает вся международная общественность. Сегодня мы обладаем сильным государством и победоносной армией. В годы Отечественной войны мы отомстили врагу на поле боя. Наша борьба продолжается на дипломатическом поле, политической арене и в информационном пространстве. Эта борьба для нас превыше банальной расправы. Все военные преступники, в том числе и ходжалинские палачи, должны предстать перед судом".

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе группы армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года совершил массовое убийство азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района. Во время резни было убито 25 человек азербайджанской национальности, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, 358 азербайджанцев изгнаны из мест их законного проживания. В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному по факту этой массовой резни было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и именно в рамках уголовного дела 29 июля при попытке выехать в Армению он был арестован на погранично-пропускном пункте "Лачын".