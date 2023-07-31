О нас

Виновные в Мешалинском геноциде ответят перед законом Азербайджана

Виновные в Мешалинском геноциде ответят перед законом Азербайджана "Задержание на погранично-пропускном пункте "Лачын" военного преступника Вагифа Хачатуряна, объявленного в международный розыск по делу о геноциде в селе Мешали Ходжалинского района, и его передача следствию говорит о том, что и другие преступники ответят
Внутренняя политика
31 июля 2023 г. 12:32
Виновные в Мешалинском геноциде ответят перед законом Азербайджана

Задержание на погранично-пропускном пункте "Лачын" военного преступника Вагифа Хачатуряна, объявленного в международный розыск по делу о геноциде в селе Мешали Ходжалинского района, и его передача следствию дают уверенность в том, и другие преступники ответят перед законом в Азербайджане.

Об этом западному бюро Report заявил редактор газеты "Голос Ходжалы" Галиб Гулиев.

По его словам, жители Ходжалы не теряли надежды на то, что они вернутся на родные земли, а враг понесет заслуженное наказание: "Мы чувствовали, что этот день близится. Уверенность в этом нам придавала успешная внутренняя и внешняя политика президента Ильхама Алиева. В Отечественной войне мы отомстили врагу и восстановили историческую справедливость. Мы верили, что армянские преступники понесут заслуженное наказание перед законом, после того как мы отомстили на поле боя. Этот день уже наступил".

По словам редактора, убийство ходжалинских палачей было бы для последних легким наказанием: "Преступники ответят перед законом Азербайджана и об их кровавых преступлениях узнает вся международная общественность. Сегодня мы обладаем сильным государством и победоносной армией. В годы Отечественной войны мы отомстили врагу на поле боя. Наша борьба продолжается на дипломатическом поле, политической арене и в информационном пространстве. Эта борьба для нас превыше банальной расправы. Все военные преступники, в том числе и ходжалинские палачи, должны предстать перед судом".

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе группы армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года совершил массовое убийство азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района. Во время резни было убито 25 человек азербайджанской национальности, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, 358 азербайджанцев изгнаны из мест их законного проживания. В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному по факту этой массовой резни было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и именно в рамках уголовного дела 29 июля при попытке выехать в Армению он был арестован на погранично-пропускном пункте "Лачын".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Those responsible for Meshali genocide will be brought to justice according to Azerbaijani laws - OPINION
Версия на азербайджанском языке “Meşəlidə soyqırımı törədən digər cinayətkarlar da Azərbaycan qanunları qarşısında cavab verəcəklər” - RƏY

Экслюзивные новости

Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi