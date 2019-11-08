​Вилаят Эйвазов отправил в отставку еще одного полковника

Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов отправил в отставку еще одного сотрудника МВД.

Как сообщает Report, заместитель начальника Главного управления материально-технического обеспечения, полковник полиции Акпер Акперов был уволен с должности по причине достижения предельного возраста пребывания на службе.

По приказу В.Эйвазова, А.Акперов был отправлен на пенсию.

Другим приказом министра, начальник автомобильного хозяйства МВД, полковник полиции Эльчин Алыев был назначен заместителем начальника Главного управления материально-технического обеспечения.