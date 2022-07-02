Вилаят Эйвазов: За последние 19 лет обезврежено более 23 тысяч преступных групп

За последние 19 лет в Азербайджане обезврежено более 23 тысяч преступных группировок и банд.

За последние 19 лет в Азербайджане обезврежено более 23 тысяч преступных группировок и банд.

Как сообщает Report, об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов во время выступления в Полицейской академии МВД на торжественной церемонии, посвященной Дню полиции Азербайджана и завершению 2021-2022 учебного года.

По его словам, за это время было изъято около 18 тысяч единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия, а число противоправных действий, связанных с использованием такого оружия, значительно сократилось.

Министр подчеркнул, что в среднем раскрыто 84 процента преступлений, арестовано более 62 тысяч разыскиваемых обвиняемых, изъято из незаконного оборота около 17 тонн наркотиков. Количество преступлений на 100 000 населения в республике и сегодня намного ниже, чем в большинстве стран мира.