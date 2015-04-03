Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми выступил с отчетом в парламенте

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был выслушан ежегодный отчет национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Как сообщает Report, заместитель министра внутренних дел, национальный координатор по борьбе с торговлей людьми Вилаят Эйвазов проинформировал присутствующих о проведенных работах.

В.Эйвазов отметил, что за последние 5 лет по более 500 маршрутам в 124 страны в целях эксплуатации были вывезены жертвы торговли людьми из 152-х стран: "Ежегодно жертвами торговли людьми становится более 20 млн. человек. Количество привлекаемых из их числа к принудительному труду лиц возросло до 40%. 53% жертв привлекаются к сексуальному насилию, а 7% продаются в целях трансплантации органов и т.д. Следует отметить, что 21% жертв торговли людьми - несовершеннолетние девочки".

Замминистра добавил, что за последние 3 года проведено следствие по более 25 тыс. уголовным делам, осуждено около 15 тыс. человек, восстановлены права 133 тыс. жертв торговли людьми: "В результате проведенных в 2014 году оперативно-розыскных мероприятий было установлено 52 противозаконных действий, 38 жертв были помещены в безопасные приюты, им оказали психологическую помощь, обеспечили одеждой. В период реинтеграции 53 жертвам выделили разовое пособие, 40 человек получили помощь из Фонда помощи жертвам торговли людьми, 24 человека были трудоустроены, 35 - направлены на курсы повышения квалификации, 34-м оказана помощь в возвращении в семью".

После выступления замминистра депутаты обсудили и приняли документ.