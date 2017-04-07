Милли Меджлис принял отчет национального координатора по борьбе с торговлей людьми - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Национальный координатор Азербайджана по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов выступает с отчетом в Милли Меджлисе.

Как передает Report, он сообщает данные о борьбе с торговлей людьми в Азербайджане в 2016 году.

В. Эйвазов отметил, что в Азербайджане проделало много работ в сфере борьбы с торговлей людьми.

Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми отметил, что в прошлом году в результате оперативно-профилактических мероприятий по сравнению с 2015 годом было обнаружено на 29,4% или 141 человека больше фактов торговли людьми, обезврежено 15 преступных группировок (+2) и установлены 70 жертв этих преступлений. Каждому из них выплачена единовременная компенсация в размере 400 манатов, 25 - снабжены работой, 38 - направлены на профессиональные курсы. "Центром помощи жертвам торговли людьми при министерстве труда и социальной защиты населения оказана правовая и психологическая помощь 63 жертвам, в специализированных учреждения министерства здравоохранения оказаны услуги 7 жертвам и 450 потенциальным жертвам. 31 малолетний ребенок, находящийся на попечении жертв, привлечен к различным образовательным программа, трем детям оказали помощь в выплате алиментов, 2 - с получением метрики, еще 7 размещены в приют при "Азербайджанском объединении детей", - сказал он.

В. Эйвазов отметил, что на социальную реабилитацию жертв, в том числе размещение их в приютах, выплату единовременных пособий из бюджета министерства внутренних дел было выделено 153 тыс. манатов, и эта сумма была полностью потрачена по назначению: "Кроме того, на основе договора с Коллегией адвокатов каждая жертва в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства обеспечена профессиональной юридической помощью за счет государства. Каждому из 15 тыс. обратившихся на "горячую линию" по вопросам трудовой деятельности за границей, образования, брака с иностранцами, бытового насилия, временной регистрации мигрантов, усыновления и др., были даны необходимые объяснения".

Замминистра подчеркнул, что в ходе мероприятий на стройплощадках и производственных объектах в городах и районах Азербайджана в 2016 году установлено 6 случаев принудительного труда: "В ходе расследования на основе обращения представительства международной миграционной организации в Азербайджане не выявлены факты принудительного труда иностранцев. Однако выявлены факты нарушения законодательства, в связи с чем в отношении лиц, совершивших эти деяния, приняты административные меры. При устранении принудительного привлечения к труду мигрантов были обнаружены 26 435 иностранцев, нарушавших правила пребывания и проживания в стране; в отношении лиц, не имеющих гражданства, были приняты соответствующие меры, включая выдворение за пределы страны 5 523 человек. Во время рейдов территориальных органов полиции, а также службой государственной трудовой инспекции министерства труда и социальной защиты были обнаружены около 600 малолетних детей, вынужденных влачить беспризорную жизнь, занимающихся попрошайничеством и вовлеченных в незаконные услуги. Путем различных проверок стало известно, что дети стали жертвами торговли людьми и принудительного труда. В отношении 240 родителей, не занимающихся воспитанием детей, привлекших их к незаконным действиям родителей приняты административные меры. В комиссии при местных органах исполнительной власти направлено 300 материалов на рассмотрение в связи с оказанием детям необходимой помощи и заботы, решения социальных проблем. Помимо этого, были проверены условия жизни более 200 усыновленных детей, переданных под опеку и попечение, обеспечено оказание медицинской и социальной помощи".

Годовой отчет национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми был принят путем голосования после обсуждений.