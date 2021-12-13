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Вилаят Эйвазов встретился с правозащитниками

Вилаят Эйвазов встретился с правозащитниками Сегодня министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с правозащитниками Руфатом Сафаровым, Зафаром Ахмедовым, Алайифом Гасановым и Зауром Акбаром.
Внутренняя политика
13 декабря 2021 г. 18:51
Вилаят Эйвазов встретился с правозащитниками

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов сегодня встретился с правозащитниками Руфатом Сафаровым, Зафаром Ахмедовым, Алайифом Гасановым и Зауром Акпером.

Как сообщает Report, на трехчасовой встрече присутствовали заместитель министра генерал-лейтенант Исмет Алиев, заместитель начальника Главного управления полиции города Баку по оперативной работе полковник полиции Вугар Алекперов и начальник пресс-службы Министерства внутренних дел полковник полиции Эхсан Захидов.

На встрече был обсужден ряд вопросов, проведен обмен мнениями. Правозащитники выдвинули свои предложения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb

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