Вилаят Эйвазов встретился с правозащитниками

Сегодня министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с правозащитниками Руфатом Сафаровым, Зафаром Ахмедовым, Алайифом Гасановым и Зауром Акбаром.

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов сегодня встретился с правозащитниками Руфатом Сафаровым, Зафаром Ахмедовым, Алайифом Гасановым и Зауром Акпером.

Как сообщает Report, на трехчасовой встрече присутствовали заместитель министра генерал-лейтенант Исмет Алиев, заместитель начальника Главного управления полиции города Баку по оперативной работе полковник полиции Вугар Алекперов и начальник пресс-службы Министерства внутренних дел полковник полиции Эхсан Захидов.

На встрече был обсужден ряд вопросов, проведен обмен мнениями. Правозащитники выдвинули свои предложения.