Вилаят Эйвазов встретился с правозащитниками

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов сегодня встретился с правозащитниками Руфатом Сафаровым, Зафаром Ахмедовым, Алайифом Гасановым и Зауром Акпером.
Как сообщает Report, на трехчасовой встрече присутствовали заместитель министра генерал-лейтенант Исмет Алиев, заместитель начальника Главного управления полиции города Баку по оперативной работе полковник полиции Вугар Алекперов и начальник пресс-службы Министерства внутренних дел полковник полиции Эхсан Захидов.
На встрече был обсужден ряд вопросов, проведен обмен мнениями. Правозащитники выдвинули свои предложения.