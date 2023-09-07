Вилаят Эйвазов встретился с главой МВД Турции

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с министром внутренних дел Турции Али Йерликая.

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с министром внутренних дел Турции Али Йерликая.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В.Эйвазов с удовлетворением напомнил, что связи Азербайджана с Турцией развиваются по восходящей линии.

Министр выразил уверенность, что первый официальный визит Али Йерликая в Азербайджан также окажет положительное влияние на развитие и углубление наших связей.

Али Йерликая выразил удовлетворение визитом в нашу республику, высоко оценил полезное сотрудничество между соответствующими органами двух стран, подчеркнул, что они и впредь будут прилагать усилия для развития отношений.

На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих интерес для сторон.