Вилаят Эйвазов встретился с главой МВД Турции

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с министром внутренних дел Турции Али Йерликая.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
В.Эйвазов с удовлетворением напомнил, что связи Азербайджана с Турцией развиваются по восходящей линии.
Министр выразил уверенность, что первый официальный визит Али Йерликая в Азербайджан также окажет положительное влияние на развитие и углубление наших связей.
Али Йерликая выразил удовлетворение визитом в нашу республику, высоко оценил полезное сотрудничество между соответствующими органами двух стран, подчеркнул, что они и впредь будут прилагать усилия для развития отношений.
На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих интерес для сторон.