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Вилаят Эйвазов встретился с главой МВД Турции

Вилаят Эйвазов встретился с главой МВД Турции Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с министром внутренних дел Турции Али Йерликая.
Внутренняя политика
7 сентября 2023 г. 18:54
Вилаят Эйвазов встретился с главой МВД Турции

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с министром внутренних дел Турции Али Йерликая.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В.Эйвазов с удовлетворением напомнил, что связи Азербайджана с Турцией развиваются по восходящей линии.

Министр выразил уверенность, что первый официальный визит Али Йерликая в Азербайджан также окажет положительное влияние на развитие и углубление наших связей.

Али Йерликая выразил удовлетворение визитом в нашу республику, высоко оценил полезное сотрудничество между соответствующими органами двух стран, подчеркнул, что они и впредь будут прилагать усилия для развития отношений.

На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих интерес для сторон.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov Türkiyə DİN başçısı ilə görüşüb, əməkdaşlıq yüksək qiymətləndirilib

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