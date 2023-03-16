Вилаят Эйвазов провел в Шамкире прием граждан

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов 15 и 16 марта провел очередной прием граждан в отделе полиции Шамкирского района.

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов 15 и 16 марта провел очередной прием граждан в отделе полиции Шамкирского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечено, что в административном здании районного отдела полиции были приняты 156 граждан из Кедабекского, Дашкесанского, Товузского, Агстафинского, Газахского и Шамкирского районов, министр дал поручения начальникам соответствующих главных управлений и управлений министерства для решения проблем.

Большинство заявок были решены на месте.