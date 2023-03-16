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Вилаят Эйвазов провел в Шамкире прием граждан

Вилаят Эйвазов провел в Шамкире прием граждан Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов 15 и 16 марта провел очередной прием граждан в отделе полиции Шамкирского района.
Внутренняя политика
16 марта 2023 г. 15:18
Вилаят Эйвазов провел в Шамкире прием граждан

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов 15 и 16 марта провел очередной прием граждан в отделе полиции Шамкирского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечено, что в административном здании районного отдела полиции были приняты 156 граждан из Кедабекского, Дашкесанского, Товузского, Агстафинского, Газахского и Шамкирского районов, министр дал поручения начальникам соответствующих главных управлений и управлений министерства для решения проблем.

Большинство заявок были решены на месте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov Şəmkirdə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

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