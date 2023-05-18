Вилаят Эйвазов провел в Сальяне прием граждан и строевой смотр

17-18 мая министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной прием граждан в Сальянском районном отделе полиции.

17-18 мая министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной прием граждан в Сальянском районном отделе полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сначала министр посетил памятник общенационального лидера Гейдара Алиева в Сальяне и отдал дань уважения его памяти.

Выслушав в административном здании районного отдела полиции обращения 153 граждан из Гаджигабульского, Кюрдамирского, Сальянского, Ширванского районов, министр дал поручения руководителям соответствующих управлений и отделов министерства по решению их проблем.

Большинство обращений были решены на месте.

В рамках визита генерал-полковник В.Эйвазов провел смотр по подбору рядового и младшего начальствующего состава в органы внутренних дел.

В смотре приняли участие молодые люди, проживающие в близлежащих регионах и желающие поступить на службу в полиции. 72 человека, 19 из которых являются участниками Отечественной войны, были допущены к следующему этапу отборочного тура.