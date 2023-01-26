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Вилаят Эйвазов посетил воинскую часть внутренних войск МВД в Габале

Вилаят Эйвазов посетил воинскую часть внутренних войск МВД в Габале Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов в соответствии с графиком приема граждан в регионах 25 и 26 января провел очередной прием в Габалинском районе.
Внутренняя политика
26 января 2023 г. 15:25
Вилаят Эйвазов посетил воинскую часть внутренних войск МВД в Габале

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов в соответствии с графиком приема граждан в регионах 25 и 26 января провел очередной прием в Габалинском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Вначале министр посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Габале, почтил память великого лидера.

Заслушав в административном здании Габалинского РУП, где проходил прием, обращения 104 граждан из Шеки, Балакяна, Гаха, Огуза, Загаталы и Габалы, министр дал поручения начальникам соответствующих главных управлений и управлений министерства.

Большинство проблем, затронутых в обращениях граждан, были решены на месте.

В рамках визита генерал-полковник В.Эйвазов отправился в воинскую часть внутренних войск МВД в Габале. Министр посетил памятник военнослужащим, погибшим за суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В.Эйвазов поинтересовался казарменно-бытовыми условиями военнослужащих.

Затем под руководством министра внутренних дел в штабе воинской части состоялось оперативное совещание, в ходе которого В.Эйвазов дал военнослужащим конкретные поручения и рекомендации.

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Версия на английском языке ФотоVilayat Eyvazov visits military unit of Internal Troops of Interior Ministry in Gabala
Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov Qəbələdə sıra baxışı keçirib

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