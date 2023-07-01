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Вилаят Эйвазов: органы внутренних дел сегодня решительно борются с преступностью

Вилаят Эйвазов: органы внутренних дел сегодня решительно борются с преступностью Органы внутренних дел, которые благодаря особому вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева обладают постоянно модернизирующейся и совершенствующейся, отвечающей международным стандартам инфраструктурой и материально-техническо
Внутренняя политика
1 июля 2023 г. 22:54
Вилаят Эйвазов: органы внутренних дел сегодня решительно борются с преступностью

Органы внутренних дел, которые благодаря особому вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева обладают постоянно модернизирующейся и совершенствующейся, отвечающей международным стандартам инфраструктурой и материально-технической базой, решительно борются с преступностью, ее транснациональными организованными формами.

Как передает Report, об этом говорится в поздравлении личному составу министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова по случаю 105-летия создания азербайджанской полиции.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас, уважаемых ветеранов, членов семей наших сотрудников, погибших в боях за территориальную целостность республики и при исполнении служебного долга, в связи со 105-й годовщиной образования азербайджанской полиции.

Органы полиции, прошедшие славный путь, полный тяжелых испытаний, под руководством великого лидера Гейдара Алиева сформировались как профессиональный правоохранительный орган, возымели важные заслуги в восстановлении законности и охране правопорядка в стране, стали одной из опор государственности.

Сегодня органы внутренних дел, которые благодаря особому вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева обладают постоянно модернизирующейся и совершенствующейся, отвечающей международным стандартам инфраструктурой и материально-технической базой, решительно борются с преступностью, ее транснациональными организованными формами. Профессионально выполняет обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в том числе решает поставленные задачи на освобожденных от оккупации территориях. Также вызывает удовлетворенность результаты, достигнутые в области защиты законных интересов, прав и свобод граждан.

Уверен, что наш личный состав, верный своей присяге, будет решительно стоять на страже правопорядка и оправдает доверие главы государства.

Передаю вам самые наилучшие пожелания по случаю "Дня полиции", благодарю всех вас за верную службу Азербайджанской Республике, желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов!

С праздником!".

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Версия на азербайджанском языке Vilayət Eyvazov: “Bu gün daxili işlər orqanları cinayətkarlığa qarşı əzmlə mübarizə aparır”

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