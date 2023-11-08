Вилаят Эйвазов: Безопасность и порядок на освобожденных территориях решительно охраняются

Внутренние войска и азербайджанская полиция решительно охраняют безопасность и порядок на территориях, где возрождается жизнь, выполняют свой служебный долг.

Внутренние войска и азербайджанская полиция решительно охраняют безопасность и порядок на территориях, где возрождается жизнь, выполняют свой служебный долг.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова, адресованном сотрудникам Министерства внутренних дел по случаю Дня Победы.

Министр напомнил, что сейчас на освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные строительно-восстановительные работы.

"Делаются уверенные шаги от славной Победы к Великому возвращению. Уверен, что наш личный состав, всегда верный своей присяге, и впредь будет оправдывать доверие народа и Верховного главнокомандующего", - говорится в поздравлении.