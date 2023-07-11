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В Баку проходит VIII совещание руководителей органов дипломатической службы

В Баку проходит VIII совещание руководителей органов дипломатической службы VIII совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджанской Республики начало свою работу.
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 19:12
В Баку проходит VIII совещание руководителей органов дипломатической службы

VIII совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджанской Республики начало свою работу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

В мероприятии, организованном в Университете ADA, принимает участие руководящий состав и сотрудники министерства, руководители дипломатических представительств нашей страны, действующих за рубежом.

На совещании выступили министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Были намечены стратегические направления и даны соответствующие инструкции, касающиеся процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений и мирной повестки дня, внешнеполитических приоритетов Азербайджана на фоне современных вызовов, важных шагов и достигнутых успехов в преодолении существующих вызовов, роли страны в современной системе международных отношений, участия в многосторонних платформах, перспектив сотрудничества по различным направлениям.

Совещание продолжилось панельными дискуссиями по регионам, а также сессиями по вопросам энергетической и экономической дипломатии, финансов, кадров, консульств, права, международного права, организации услуг, а также по организационно-контрольным вопросам.

Совещание продолжит работу 12 июля сессиями, на которых будут рассмотрены вопросы культурной дипломатии, помощи международному развитию и диаспоры, многосторонней дипломатии и военно-политической безопасности, парламентских связей, общественной дипломатии и медиа.

На 13 июля запланированы поездка в город Агдам с участием руководящего состава и сотрудников министерства иностранных дел Азербайджана, а также руководителей дипломатических представительств страны, действующих за рубежом, и проведение мероприятия "Возрождение Агдама".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiplomatik xidmət orqanlarının rəhbərlərinin VIII müşavirəsi öz işinə başlayıb

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