В Баку проходит VIII совещание руководителей органов дипломатической службы

VIII совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджанской Республики начало свою работу.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.
В мероприятии, организованном в Университете ADA, принимает участие руководящий состав и сотрудники министерства, руководители дипломатических представительств нашей страны, действующих за рубежом.
На совещании выступили министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Были намечены стратегические направления и даны соответствующие инструкции, касающиеся процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений и мирной повестки дня, внешнеполитических приоритетов Азербайджана на фоне современных вызовов, важных шагов и достигнутых успехов в преодолении существующих вызовов, роли страны в современной системе международных отношений, участия в многосторонних платформах, перспектив сотрудничества по различным направлениям.
Совещание продолжилось панельными дискуссиями по регионам, а также сессиями по вопросам энергетической и экономической дипломатии, финансов, кадров, консульств, права, международного права, организации услуг, а также по организационно-контрольным вопросам.
Совещание продолжит работу 12 июля сессиями, на которых будут рассмотрены вопросы культурной дипломатии, помощи международному развитию и диаспоры, многосторонней дипломатии и военно-политической безопасности, парламентских связей, общественной дипломатии и медиа.
На 13 июля запланированы поездка в город Агдам с участием руководящего состава и сотрудников министерства иностранных дел Азербайджана, а также руководителей дипломатических представительств страны, действующих за рубежом, и проведение мероприятия "Возрождение Агдама".