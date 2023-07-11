В Баку проходит VIII совещание руководителей органов дипломатической службы

VIII совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджанской Республики начало свою работу.

VIII совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджанской Республики начало свою работу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

В мероприятии, организованном в Университете ADA, принимает участие руководящий состав и сотрудники министерства, руководители дипломатических представительств нашей страны, действующих за рубежом.

На совещании выступили министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Были намечены стратегические направления и даны соответствующие инструкции, касающиеся процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений и мирной повестки дня, внешнеполитических приоритетов Азербайджана на фоне современных вызовов, важных шагов и достигнутых успехов в преодолении существующих вызовов, роли страны в современной системе международных отношений, участия в многосторонних платформах, перспектив сотрудничества по различным направлениям.

Совещание продолжилось панельными дискуссиями по регионам, а также сессиями по вопросам энергетической и экономической дипломатии, финансов, кадров, консульств, права, международного права, организации услуг, а также по организационно-контрольным вопросам.

Совещание продолжит работу 12 июля сессиями, на которых будут рассмотрены вопросы культурной дипломатии, помощи международному развитию и диаспоры, многосторонней дипломатии и военно-политической безопасности, парламентских связей, общественной дипломатии и медиа.

На 13 июля запланированы поездка в город Агдам с участием руководящего состава и сотрудников министерства иностранных дел Азербайджана, а также руководителей дипломатических представительств страны, действующих за рубежом, и проведение мероприятия "Возрождение Агдама".