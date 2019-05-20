На завершение строительства "ASAN xidmət" в Кюрдамире выделено 20 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства центра ASAN xidmət в Кюрдамирском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения проектирования и строительства центра "ASAN xidmət" в Кюрдамирском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики выделено 20 145 000 манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.