Видади Исаев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Видади Исаева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Видади Иса оглу Исаев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Отметим, что В.Исаев родился 18 апреля 1959 года в селе Артаван Азизбековского района Армянской ССР. В 2005-2011 годах занимал должность главы ИВ Тертерского района. С 2011 года является главой ИВ Бардинского района.

Завтра ему исполняется 60 лет.