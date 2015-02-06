Вице-спикер парламента: В семье нельзя ссылаться только на религиозные законы

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Новобрачные обязательно должны знать о существовании Семейного кодекса и быть знакомы с законами".
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя ММ Бахар Мурадова на конференции на тему "Призывы современной эпохи: единство семьи и религиозных ценностей".
По словам Б.Мурадовой, в семье нельзя ссылаться только лишь на шариат и религиозные законы: "Как люди, живущие в светской стране, мы должны смотреть на данные вопросы с точки зрения национально-духовных ценностей".
Вице-спикер отметила, что в обществе, наряду с законами, важную роль играют и национально-духовные ценности: "В первую очередь нужно ссылаться на законы. Люди не должны идти за ложными призывами, некоторые из которых носят реакционный характер. Угрожающие призывы могут повлечь за собой нарушение стабильности".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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