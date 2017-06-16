Вице-спикер Милли Меджлиса: Азербайджан во всех отношениях ответственно относился к взятым обязательствам

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Основная цель, стоящая перед каждым обществом – обеспечение устойчивого развития. Азербайджан во всех отношениях ответственно относился к взятым обязательствам. В стране должны присутствовать атмосфера безопасности и мира, без этого невозможно добиться развития".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова на проходящей в Баку XIV международной конференции омбудсменов на тему "Основополагающие принципы Целей устойчивого развития: Равноправие, национальные приоритеты и сотрудничество".

Она отметила, что государства мира, международные организации имеют обязательства по обеспечению мира и стабильности: "Но в стране существует противоречивая ситуация. Азербайджан следовал принципам международного права и на региональном, и на международном уровне. Даже несмотря на то, что наша страна подверглась агрессии Армении и столкнулась в связи с этим с несправедливостью. Но Азербайджан не изменил своей позиции и призывал все мировые государства следовать международному праву".