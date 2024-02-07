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Вице-спикер Грузии: На президентских выборах наблюдалась высокая активность

Вице-спикер Грузии: На президентских выборах наблюдалась высокая активность Сегодня исторический и важный день для граждан Азербайджана.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 20:25
Вице-спикер Грузии: На президентских выборах наблюдалась высокая активность

Сегодня исторический и важный день для граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции глава грузинской делегации, прибывшей в Баку для наблюдения за внеочередными президентскими выборами, заместитель председателя парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Он сказал, что сегодня вместе со своими коллегами наблюдал за президентскими выборами в Азербайджане.

"Прежде всего хочу выразить свою благодарность за гостеприимство. На избирательных участках была прекрасная атмосфера, наблюдалась высокая активность избирателей. Эти выборы имеют историческое значение для Азербайджана, так как впервые после обретения независимости они прошли на всей территории Азербайджана", - сказал Талаквадзе.

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Версия на английском языке Georgian vice-speaker: High turnout was observed in presidential election
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın vitse-spikeri: "Prezident seçkilərində yüksək fəallıq vardı"

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