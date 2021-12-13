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Вице-президентам Азербайджана выдадут дипломатические паспорта

Вице-президентам Азербайджана выдадут дипломатические паспорта В Азербайджане расширяется список лиц, которым будет выдан дипломатический паспорт.
Внутренняя политика
13 декабря 2021 г. 13:12
Вице-президентам Азербайджана выдадут дипломатические паспорта
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В Азербайджане расширяется список лиц, которым будет выдан дипломатический паспорт.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О паспортах".

Согласно изменениям, самое позднее в течение 15 дней со дня начала исполнения своих обязанностей Министерством иностранных дел первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджанской Республики будут выданы дипломатические паспорта.

Другим изменением, дипломатические паспорта первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджанской Республики будут выдаваться пожизненно.

После обсуждений на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству проект изменений в закон был рекомендован на пленарное заседание.

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Версия на английском языке Vice presidents of Azerbaijan to get diplomatic passports
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın vitse-prezidentlərinə ömürlük diplomatik pasport veriləcək

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