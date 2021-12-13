Вице-президентам Азербайджана выдадут дипломатические паспорта

В Азербайджане расширяется список лиц, которым будет выдан дипломатический паспорт.

В Азербайджане расширяется список лиц, которым будет выдан дипломатический паспорт.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О паспортах".

Согласно изменениям, самое позднее в течение 15 дней со дня начала исполнения своих обязанностей Министерством иностранных дел первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджанской Республики будут выданы дипломатические паспорта.

Другим изменением, дипломатические паспорта первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджанской Республики будут выдаваться пожизненно.

После обсуждений на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству проект изменений в закон был рекомендован на пленарное заседание.