​Вице-президент НАНА: Армянам самим известно, что их претензии о геноциде являются ложью

Баку. 23 апреля.REPORT.AZ/ “Армяне всегда выступали с фальшивыми заявлениями. Ежегодно они отмечают 24 апреля и представляют этот день как "геноцид" армянского народа. Таким способом они пытаются скрыть свои агрессивные намерения".

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Хабибейли в ходе очередного круглого стола, посвященного разоблачению фальшивого армянского геноцида.

И.Хабибейли отметил, что претензии о фальшивом армянском геноциде направлены против Турции и Азербайджана: "Турция неоднократно отрицала эти события и предлагала вновь расследовать исторические события. Однако армяне отказываются делать это, потому что сами знают, что это ложь".

По его словам, в начале XX века армяне расправились с мирным азербайджанским населением: "Они подвергли геноциду население Губы, Баку и других территорий. Армяне совершали зверства и в Нагорном Карабахе. Благодаря политике президента Ильхама Алиева мы доводим до мировой общественности правду об оккупации Арменией азербайджанских земель. Эта работа успешно продолжается. События последних дней на линии фронта показали силу армии Азербайджана и сплоченность народа вокруг правительства. Если армяне хотят жить на Кавказе, они должны отказаться от своих грязных намерений. Азербайджанский народ является сторонником мира. Мы верим, что Азербайджан освободит свои земли от оккупации и восстановит справедливость".