Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере антрепризы Насими

При поддержке Министерства труда и социальной защиты населения была представлена антреприза «Насими», подготовленная при совместном участии инклюзивного театра – Театра АСА и талантливой молодежи, прошедшей профессиональные курсы в социальных учреждениях.

Как сообщает Report, спектакль был посвящен Фестивалю «Поэзия, искусство и духовность – Насими», проводимому по случаю объявления 2019 года на основании Распоряжения Президента Ильхама Алиева «Годом Насими» в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

На премьере антрепризы, показанной в Киноцентре «Низами», присутствовала и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Перед премьерой спектакля была представлена выставка «Насими», на которой были продемонстрированы до 30 образцов искусства, которые лица с инвалидностью посвятили жизни и творчеству Насими.

Лейла Алиева ознакомилась с выставкой, побеседовала с авторами работ.

Затем состоялся показ антрепризы «Насими».

Антреприза, представленная в пластическом стиле, повествует о жизни и творчестве Насими. Вначале на каноне была исполнена мелодия, каждая нота которой стала переложенным на музыку олицетворением идеологии и философских мыслей Насими. Затем с большим мастерством были представлены встреча Насими с устадом, его выход на праведный путь, осознание им истины на этом пути и доведение постигнутой истины до человечества, его борьба, а в заключение показано, что поэт не отказался от истины, не склонил голову перед гнетом и мучениями, и его дух соединился со светом в вечном мире.

Режиссер-постановщик и художественный руководитель спектакля – Нихад Гуламзаде, режиссер по пластическому решению – Парвиз Мамедрзаев, композитор – Вугар Джамалзаде, художник-постановщик – Вусал Рагим. Роли в спектакле исполнили Эльшан Аскеров, Рафаэль Шахбейли, Самая Агаярова, Джамиля Мамедли, Мехти Дженнети, Айсель Ализаде, Рагима Абдинова, Эльвин Мирзоев, Пегах Дафе, Риад Султанов и другие. Для спектакля была сооружена специальная сцена, написано более 20 музыкальных композиций, сшиты особые костюмы, приглашен хореограф, работающий с лицами, имеющими инвалидность, и использованы специальные пластические решения.

Привлекающей внимание особенностью антрепризы явилось умелое использование молодежью, участвовавшей в спектакле, художественной пластики, несмотря на ограниченность в движениях. Талантливой манерой исполнения, танцами и пр. они смогли в течение 55-минутного спектакля передать дух, философию поэзии Насими, его гениальность.

Усиление социальной защиты людей с инвалидностью, их реабилитация и интеграция в общество являются одним из приоритетов успешной социальной политики Президента Ильхама Алиева. Меры в этом направлении с каждым годом приобретают широкий размах. Благородным проектам и инициативам Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой принадлежит большая роль в проявлении заботы о лицах с инвалидностью, молодежи и детях с ограниченными возможностями здоровья, расширении возможностей их реабилитации, создании в учреждениях социального обслуживания условий жизни и реабилитации в соответствии с современными требованиями. Фонд Гейдара Алиева внес значительный вклад в эту сферу, а также популяризацию в обществе способностей лиц с инвалидностью.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева также оказывает поддержку социальной реабилитации и интеграции в общество лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Наглядным примером тому служат доброе, заботливое отношение Лейлы Алиевой к людям с физическими ограничениями, обитателям социальных учреждений, ее частые встречи с ними в этих учреждениях.

Министерство труда и социальной защиты населения реализует проекты в области поддержки творческого потенциала лиц с инвалидностью. С этой целью традиционными стали выставки-ярмарки общереспубликанского уровня, организация смотров-конкурсов, в частности, меры по награждению лиц с инвалидностью, обладающих особыми способностями. Министерством впервые издана 278-страничная книга-альбом «Инвалидность – не порок», охватывающая творческую деятельность талантливых обитателей социальных учреждений. Тексты в книге-альбоме даны на азербайджанском и английском языках.

При поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Театр АСА, состоящий из лиц с инвалидностью, значительно расширил свои творческие возможности и репертуар. Благодаря этой поддержке подготовленный театром по пьесе Мориса Метерлинка «Синяя птица» одноименный спектакль с одобрением был встречен общественностью. Антреприза «Насими» является продолжением успешной работы в этой области и отражает большой интерес и любовь талантливых лиц с инвалидностью к творчеству Насими.

Министерство планирует вместе с Театром АСА реализовать в будущем ряд новых успешных проектов.