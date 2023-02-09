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Вице-премьер находится в Нахчыване для изучения ситуации с природными ресурсами и запасами воды

Вице-премьер находится в Нахчыване для изучения ситуации с природными ресурсами и запасами воды 9 февраля делегация во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым прибыла в Нахчыван.
Внутренняя политика
9 февраля 2023 г. 11:17
Вице-премьер находится в Нахчыване для изучения ситуации с природными ресурсами и запасами воды
Шахин Мустафаев

9 февраля делегация во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым прибыла в Нахчыван.

Как сообщает местное бюро Report, визит начался с посещения памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Целью визита является изучение и анализ работ, проведенных в области мелиорации и ирригации в Нахчыванской Автономной Республике, анализ и изучение состояния воды в водохранилищах, потребности в поливной и питьевой воде, добиться достижения дальнейшего улучшения питьевого и оросительного водоснабжения.

Кроме того, приоритетными задачами являются проведение анализа природных и водных ресурсов, сельскохозяйственного, экологического потенциала автономной республики, повышение их экономической эффективности, оптимизация развития этих важных сфер к требованиям времени.

Специалисты осмотрят водохранилище и канал Бананияр, Нехрамское водохранилище , Батабатское пастбище, водохранилище им. Гейдара Алиева и другие объекты.

В ходе визита запланированы встречи делегации с официальными лицами автономной республики.

В состав делегации входят министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров, начальник Госагентства водных ресурсов МЧС Хикмет Мамедов, заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Рафик Вердиев, председатель ОАО "Азмелсутесерруфат" Заур Микаилов и др.

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