Вице-премьер Азербайджана встретился с руководством ICCIA

Заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов встретился с руководителями Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA).
Об этом Report сообщили в кабинете министров.
На встрече было подробно обсуждено проходящее в Баку 17-18 июля 35-е заседание совета директоров ICCIA, особо отмечена важность того, чтобы в будущем Азербайджан стал центром внимания для всего исламского мира с точки зрения торговли и инвестиций.
Гостям было рассказано о проводимых в Азербайджане экономических, структурных и институциональных реформах, а также о мерах, предпринятых для диверсификации экономики, развития ненефтяного сектора и повышения конкурентоспособности.