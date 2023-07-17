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Вице-премьер Азербайджана встретился с руководством ICCIA

Вице-премьер Азербайджана встретился с руководством ICCIA Заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов встретился с руководителями Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA).
Внутренняя политика
17 июля 2023 г. 17:51
Вице-премьер Азербайджана встретился с руководством ICCIA

Заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов встретился с руководителями Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA).

Об этом Report сообщили в кабинете министров.

На встрече было подробно обсуждено проходящее в Баку 17-18 июля 35-е заседание совета директоров ICCIA, особо отмечена важность того, чтобы в будущем Азербайджан стал центром внимания для всего исламского мира с точки зрения торговли и инвестиций.

Гостям было рассказано о проводимых в Азербайджане экономических, структурных и институциональных реформах, а также о мерах, предпринятых для диверсификации экономики, развития ненефтяного сектора и повышения конкурентоспособности.

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Версия на английском языке Azerbaijan's deputy PM meets with leaders of ICCIA
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Baş nazirin müavini ICCIA rəhbərləri ilə görüşüb

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