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Вице-премьер: Азербайджан сегодня может сказать свое слово на международной арене как мощное и сильное государство

Вице-премьер: Азербайджан сегодня может сказать свое слово на международной арене как мощное и сильное государство Современный Азербайджан, основоположником которого является общенациональный лидер Гейдар Алиев, сегодня может сказать свое слово на международной арене как мощное и сильное государство.
Внутренняя политика
26 апреля 2023 г. 11:59
Вице-премьер: Азербайджан сегодня может сказать свое слово на международной арене как мощное и сильное государство

Современный Азербайджан, основоположником которого является общенациональный лидер Гейдар Алиев, сегодня может сказать свое слово на международной арене как мощное и сильное государство.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель премьер-министра, заместитель председателя ПЕА Али Ахмедов во время выступления на международной научной конференции "Архитектор независимого Азербайджана", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, и в дальнейшем Азербайджан продолжит занимать сильные позиции на международной арене.

А.Ахмедов заявил, что азербайджанское общество искало руководителя, который мог бы стать лидером: "С этой работой мог справиться только Гейдар Алиев. Одним из важных событий в судьбе азербайджанского народа стало возвращение к власти общенационального лидера. В результате его успешной политики за короткий период произошло возрождение во всех сферах. Этими заслугами Гейдар Алиев смог сохранить лидерские позиции в сердцах и умах азербайджанского народа".

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: "Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycan bu gün daha qüdrəti və güclü dövlət kimi beynəlxalq aləmdə öz sözünü deyə bilir"

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