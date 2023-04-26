Вице-премьер: Азербайджан сегодня может сказать свое слово на международной арене как мощное и сильное государство

Вице-премьер: Азербайджан сегодня может сказать свое слово на международной арене как мощное и сильное государство

Современный Азербайджан, основоположником которого является общенациональный лидер Гейдар Алиев, сегодня может сказать свое слово на международной арене как мощное и сильное государство.

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Современный Азербайджан, основоположником которого является общенациональный лидер Гейдар Алиев, сегодня может сказать свое слово на международной арене как мощное и сильное государство. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель премьер-министра, заместитель председателя ПЕА Али Ахмедов во время выступления на международной научной конференции "Архитектор независимого Азербайджана", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева. По его словам, и в дальнейшем Азербайджан продолжит занимать сильные позиции на международной арене. А.Ахмедов заявил, что азербайджанское общество искало руководителя, который мог бы стать лидером: "С этой работой мог справиться только Гейдар Алиев. Одним из важных событий в судьбе азербайджанского народа стало возвращение к власти общенационального лидера. В результате его успешной политики за короткий период произошло возрождение во всех сферах. Этими заслугами Гейдар Алиев смог сохранить лидерские позиции в сердцах и умах азербайджанского народа". Подпишитесь на наш Telegram канал