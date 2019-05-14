Вице-премьер: В Азербайджане царит стабильность и безопасность, о чем прекрасно знают во всем мире

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"К сожалению, лица, очерняющие Азербайджан, прибегают к различным доводам, одним из которых являются спортивные состязания".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер Али Ахмедов.

По его словам, это не первый подобный случай: "В ходе проведения в Азербайджане крупных мероприятий, не имеющих ровным счетом никакого политического окраса, силы, противоборствующие нашей стране, приходят в движение, всеми силами пытаясь нанести ущерб имиджу Азербайджана. Все это является следствием растущего авторитета и значимости нашей страны".

А.Ахмедов подчеркнул, что в конце текущего месяца (речь идет о финале Лиги Европы УЕФА, который состоится в Баку 29 мая – прим. редакции) в Азербайджане, как и в предшествующие годы, на высоком уровне будет организовано очередное крупное спортивное мероприятие.

"В Азербайджане царит стабильность и безопасность, о чем прекрасно знают во всем мире”, - подчеркнул А.Ахмедов.