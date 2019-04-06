Али Ахмедов: Предприняты шаги по значительному улучшению жизни людей

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"Предприняты шаги, направленные на то, чтобы улучшить в значительной степени жизнь различных категорий людей".

Как сообщает аранское бюро Report, об этом зампредседателя - исполнительный директор правящей ПЕА, вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов сказал на региональном совещании в Сабирабаде.

"Повышение минимальной зарплаты на 30%, - со 130 до 180 манатов, внесло существенные изменения в зарплату порядка 600 тыс. человек. Учитывая еще и то, что на 38% выросла минимальная зарплата категории людей, получающей легальную зарплату и в то же время занимающейся хозяйственной деятельностью, стало еще больше людей, жизнь которых улучшилась".