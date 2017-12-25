Вице-премьер: Правительство Азербайджана достойно исполняет взятые обязательства

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Проект ООН "Цели устойчивого развития" носит общий характер. Он предусмотрен для всех стран. Цель проекта состоит в достижении к 2030 году позитивной среды во всем мире.

Как сообщает Report, об этом на состоявшемся в Милли Меджлисе мероприятии "Роль парламента в достижении целей устойчивого развития" заявил председатель Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию, вице-премьер Али Ахмедов.

В своем выступлении он подчеркнул важность обеспечения экологического баланса: "В этом проекте предусмотрено усовершенствование области прав человека и обеспечение гендерного равенства. Азербайджан примкнул к этой программе, взял на себя соответствующие обязательства. Проект охватывает три направления и 17 целей. Программа строго контролируется ООН. В Азербайджане предпринимаются решительные шаги в направлении исполнения этой программы. Отчет, подготовленный правительством Азербайджана, был представлен ООН в июле текущего года".

По словам А. Ахмедова, все указанные процессы в Азербайджане протекают в рамках законодательства, принятого парламентом страны. "В ходе принятия законов этот проект всегда находится в центре внимания. Азербайджан достойно исполняет взятые обязательства", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что Азербайджан примкнул к проекту ООН "Цели устойчивого развития на 2016-2030 гг." в ходе состоявшегося 25-27 сентября 2015 года Саммита по устойчивому развитию. Цели устойчивого развития, охватывающие экономические, социальные и экологические аспекты, опираются на программу ООН "Цели развития тысячелетия" и определяют предстоящие направления развития.