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    Вице-премьер: Потраченное в соцсетях время молодежь должна посвящать более важным вопросам

    ​Али Ахмедов: В составе партии Ени Азербайджан более 270 тысяч молодых людей, из них более 58 тысяч студенты© Report/ Firi Salim

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В составе партии "Ени Азербайджан" более 270 тысяч молодых людей, из них более 58 тысяч студенты".

    Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном итогам деятельности Молодежной организации ПЕА в 2017 году и Дню молодежи Азербайджана - 2 февраля, заявил вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.
    Он отметил, что  молодежь составляет большую часть населения Азербайджана: "Так будет длиться долгое время. Перед молодежью стоят важные задачи. Я бы хотел, чтобы молодежь посвящало потраченное в соцсетях время более важным вопросам, cвязанным с настоящим и будущим страны. Мы гордимся своей молодежью. Развитие молодежи, создание им условий для проявления себя - один из приоритетов проводимой президентом политики".

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