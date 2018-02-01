Вице-премьер: Потраченное в соцсетях время молодежь должна посвящать более важным вопросам

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В составе партии "Ени Азербайджан" более 270 тысяч молодых людей, из них более 58 тысяч студенты".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном итогам деятельности Молодежной организации ПЕА в 2017 году и Дню молодежи Азербайджана - 2 февраля, заявил вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он отметил, что молодежь составляет большую часть населения Азербайджана: "Так будет длиться долгое время. Перед молодежью стоят важные задачи. Я бы хотел, чтобы молодежь посвящало потраченное в соцсетях время более важным вопросам, cвязанным с настоящим и будущим страны. Мы гордимся своей молодежью. Развитие молодежи, создание им условий для проявления себя - один из приоритетов проводимой президентом политики".