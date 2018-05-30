Вице-премьер: Нам следует задуматься о разнице между зарплатой мужчин и женщин

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджанская Демократическая Республика заложила основу ряда традиций. Одна из них дает женщинам право избирать и избираться. Даже общества, объявившие себя колыбелью демократии, не признали это право женщин".

Как сообщает Report, об этом, выступая на проходящем в Баку V женском форуме, посвященном 100-летию предоставления азербайджанским женщинам избирательных прав, заявил вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

По его словам, женщины в Азербайджане проявляют активность в общественно-политической сфере:

"Женщины вносят вклад в развитие общества. В некоторых случаях они даже опережают мужчин. По статистике, число обучающихся в вузах девушек превышает число парней. Мы гордимся этим. Мы смотрим вперед, в будущее, и реализация прав женщин в более широком масштабе является одним из основных направлений. Расширяется также деятельность женщин в сфере предпринимательства. Тот факт, что участие женщин в парламенте Азербайджана составляет менее 20%, заставляет нас задуматься. Мы также должны задуматься о разнице между зарплатой мужчин и женщин. Нам следует более эффективно использовать женский труд. Таким образом, азербайджанское общество может развиваться еще больше".