Вице-премьер: Ходжалинский геноцид совершили армянские вооруженные силы, их покровители

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Ходжалинский геноцид – один из самых кровавых событий. В течение одной ночи армянские дашнаки полностью уничтожили население одного города нашей страны, мирное население было истреблено с жестокостью, убиты 613 человек, трупы были осквернены, 1275 человек взяты в плен. Судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна. Среди убитых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. В результате военной агрессии 8 семей были полностью истреблены. Эта ужасная трагедия произошла за одну ночь. Это событие никогда не будет забыто".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии под названием "Мы не забыли Ходжалинский геноцид!" сказал заместитель премьер-министра, зампредседателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он отметил, что азербайджанский народ никогда не был мстительным: "Мы не направляем людей, особенно молодежь к мстительности. Мы хотим, чтобы совершившие это преступление были наказаны. Перед нами стоит такая задача. Как народ, нация мы добьемся этого. Мы должны сделать так, чтобы об этой традегии узнал весь мир. Учинивших эту трагедию нельзя называть людьми. Этот геноцид учинили армянские вооруженные силы, их покровители, ответственность несут непосредственно они".

А.Ахмедов подчеркнул, что государство должно быть сильным, чтобы защищать границы страны: "Если государство не будет сильным, не сможет защитить граждан. Если в 1990-х годах одной из причин оккупации земель была захватническая политика армян, другая причина была связана со слабостью государства. На ослабевшее государство оказывают различное давление".