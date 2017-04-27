Вице-премьер: Государство заинтересовано в дальнейшей поддержки строительного сектора

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений провела встречу с представителями компаний, действующих в строительном секторе.

Как сообщает Report, на встрече приняли участие председатель комиссии, заместитель премьер-министра Али Ахмедов, член комиссии, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, член комиссии и председатель Госкомитета статистики Тахир Будагов.

В своем выступлении председатель комиссии, заместитель премьер-министра Али Ахмедов отметил, что в политике, проводимой правительством Азербайджана, уделяется большое внимание строительному сектору: “Строительные компании играют важную роль в работах по благоустройству страны. Государство заинтересовано в дальнейшей поддержке строительного сектора. В стране есть строительные компании, основанные на прочном фундаменте".

По его словам, со дня создания перед Комиссией по регулированию и координации трудовых отношений поставлено несколько целей: “Работы ведутся в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о создании комиссии. Экономика Азербайджана выросла в 3,5 раза за прошедший период. Этот экономический рост создал базу для решения социальных проблем. В стране было создано большое количество рабочих мест, более полтора миллиона. Уровень бедности снизился, нигде в мире не было достигнуто таких показателей, уровень бедности упал с 49 до 5 процентов. Уровень безработицы снизился до 6 процентов. Есть развитие и в других сферах. В Азербайджане другая ситуация, нежели 10-12 лет назад. Это также означает, что созданы комфортные условия для каждого гражданина".

А. Ахмедов отметил, что нефтяной фактор уже не играет той роли, что несколько лет назад: “Как вы знаете, цена на нефть на мировом рынке упала. Ненефтяной сектор Азербайджана продолжает развиваться. Он имеет большие перспективы. Стратегическая дорожная карта уже подготовлена. Это ведет Азербайджан к стремительному развитию. Большая часть инвестиций в стране приходится на строительный сектор. В 2016 году 11,4 из 15 млрд манатов инвестировано в строительную сферу. Построено 1 670 тыс. кв. м жилья, это означает 13 тыс. квартир. Построены школы, больницы. Это осуществлялось как за счет государства, так и бизнес-сектора. Согласно официальной статистике, 343 тыс. человек работают в строительном секторе".

Следующая часть мероприятия была закрыта для прессы.

Напомним, что Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений создана распоряжением президента Ильхама Алиева в начале этого года.