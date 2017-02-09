Вице-премьер Азербайджана дал указание ускорить процесс установки счетчиков для вынужденных переселенцев

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Госкомитете по работе с беженцами и вынужденными переселенцами под председательством вице-премьера, председателя Госкомитета Али Гасанова и с участием сотрудников комитета прошло расширенное совещание.

Как сообщили Report в комитете, на заседании состоялся обмен мнениями в связи с выполнением задач, исходящих из указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" от 23 января 2017 января и распоряжения президента Азербайджанской Республики “О мерах по восстановлению села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района” от 27 января 2017 года.

Вице-премьер подчеркнул необходимость усиления и контроля в этой сфере и недопущение негативных явлений в процессе исполнения. В то же время следует в ускоренном темпе обеспечить установку счетчиков на объектах, заселенных вынужденными переселенцами.

Коснувшись вопроса о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы и переселении семей, размещенных в пансионате “Энергетик” на территории Хазарского района Баку и недостроенном девятиэтажном доме по Гянджинскому проспекту 20A, Али Гасанов отметил, что уже ведутся работы в этом направлении.

В завершении Али Гасанов дал указания соответствующим отделам Госкомитета.