Вице-премьер: Мы должны объединиться и вести совместную борьбу против армян

"Армян используют в коварных намерениях против Турции и Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА) Али Ахмедов сказал на круглом столе "Выдуманный армянский геноцид: правда и реальность".

По его словам, армяне получают свою долю за то, чтобы играть эту роль: "Мы должны объединиться и вести совместную борьбу против армян. Необходимо усилить борьбу и в области диаспорской деятельности. Некоторые диаспорские организации хотят организовать свою деятельность за счет средств, полученных от Азербайджана. Но это не является правильным путем. В национальных вопросах мы все должны продемонстрировать единую позицию".