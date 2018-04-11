Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Вице-премьер Азербайджана Исмет Абасов принял участие в голосовании на проходящих в Азербайджане президентских выборах.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке №21 Насими-Сабаильского избирательного округа №23.

На выходе из избирательного участка И.Абасов подчеркнул, что выборы организованы на высоком уровне:

"Созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей. Граждане свободно принимают участие в голосовании".