Вице-премьер: Азербайджан щепетильно относится к гендерному равенству

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан щепетильно относится к гендерному равенству. Этот вопрос находится во внимании руководства страны". Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Цели устойчивого развития: женщины и развитие" заявил председатель Национального координационного совета Азербайджанской Республики по устойчивому развитию, вице-премьер Али Ахмедов.

Он отметил, что в мире имеются факты нарушения равноправия между женщинами и мужчинами: "То есть существует неравенство. Неравенство существует и по уровню образования. Среди лишенных права на образование 3/2 – женщины. Для устранения такой картины ведутся работы. В конституции 140 стран мира отражено равенство женщин и мужчин, но в реальной жизни происходит противоположное. Гендерное равенство имеется в развитых странах. В этом списке на первых местах Скандинавские страны. Но Япония очень отстает в этом вопросе. Развиваются те страны, в обществе которых потенциал людей используется полностью. Азербайджанское общество как неразрывная часть мира щепетильно относится к этим вопросам".

Вице-премьер отметил, что в обществе к женщине должно быть особое уважение: "В Азербайджане стараются увеличить роль женщин в общественной, политической жизни. Это главная задача, стоящая перед каждым современным обществом. В нашей стране женщины лидируют в ряде сфер: сфера образования, здравоохранения. Многими структурами руководят женщины, в Милли Меджлисе Азербайджане 19 депутатов-женщин. Но мы не считаем это идеальным. В Азербайджане есть женщины-предприниматели. В то же время мы должны решить беспокоящие нас вопросы".