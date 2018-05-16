Вице-премьер Али Гасанов прокомментировал слухи о себе

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Вице-премьер Али Гасанов выразил отношение к информации, тиражируемой о нем в печати.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета Министров, комментируя статью, опубликованную 16 мая в газете "Ени Мусават" под заголовком "Али Гасанов подстрекает беженцев против своего преемника", Али Гасанов заявил, что 15 число каждого месяца – день приема в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

А.Гасанов напомнил, что Госкомитет является официальным местом обращения вынужденных переселенцев, поэтому огромное число посетителей в день приема – нормальное явление.

Вице-премьер отметил, что этот процесс протекает свыше 20 лет: "Видимо, автор статьи только 20 лет спустя поинтересовался приемными днями".

Выражая отношение к упомянутой в статье информации о том, что "собрание беженцев перед Госкомитетом было организовано", Али Гасанов заявил, что все это выдумки, совершенно далекие от реальности.