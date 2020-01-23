 Наверх

Выборы в ММ: более 210 международных наблюдателей прошли аккредитацию

Выборы в ММ: более 210 международных наблюдателей прошли аккредитацию
© Report / Firi Salim

"Для наблюдения за ходом парламентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля, прошли аккредитацию более 210 международных наблюдателей".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.

По его словам, обращения международных наблюдателей в ЦИК продолжаются: "Надеемся, что их число возрастет. Как вам уже известно, прием обращений в ЦИК для наблюдения за ходом выборов на всей территории республики завершится за 10 дней до дня проведения выборов".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!