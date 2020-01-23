Выборы в ММ: более 210 международных наблюдателей прошли аккредитацию

"Для наблюдения за ходом парламентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля, прошли аккредитацию более 210 международных наблюдателей".
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.
По его словам, обращения международных наблюдателей в ЦИК продолжаются: "Надеемся, что их число возрастет. Как вам уже известно, прием обращений в ЦИК для наблюдения за ходом выборов на всей территории республики завершится за 10 дней до дня проведения выборов".