Выборы в ММ: более 210 международных наблюдателей прошли аккредитацию

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"Для наблюдения за ходом парламентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля, прошли аккредитацию более 210 международных наблюдателей".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.

По его словам, обращения международных наблюдателей в ЦИК продолжаются: "Надеемся, что их число возрастет. Как вам уже известно, прием обращений в ЦИК для наблюдения за ходом выборов на всей территории республики завершится за 10 дней до дня проведения выборов".