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Выборы в Милли Меджлис - МВД подготовило специальный план мероприятий

Выборы в Милли Меджлис - МВД подготовило специальный план мероприятий

Подведен итог проводимым Центризбиркомом и Министерством внутренних дел Азербайджана семинарам-совещаниям, посвященным усовершенствованию деятельности сотрудников полиции в связи с предстоящими 9 февраля внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, на мероприятии в административном здании Главного управления полиции города Баку присутствовали член Центризбиркома Ильхам Мамедов, замначальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев, председатели окружных избирательных комиссий, представители городских и районных органов полиции, члены международной наблюдательной миссии ОБСЕ

Заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев отметил, что Министерство внутренних дел разработало специальный план мероприятий и предприняло все необходимые меры безопасности для обеспечения общественной безопасности и общественного порядка в связи с выборами.  

На мероприятии также обсудили вопросы, связанные с охраной избирательных документов, доставкой в день голосования избирательных документов в окружные избирательные комиссии, а оттуда в избирательные участки. Было отмечено, что установление общественного порядка в стране после голосования является функциональной обязанностью азербайджанской полиции.

Мероприятие закончилось дискуссиями.

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