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Въезд через сухопутную границу из Турции в НАР открыт для всех граждан Азербайджана

Въезд через сухопутную границу из Турции в НАР открыт для всех граждан Азербайджана Въезд из Турции в Нахчыванскую автономную республику по сухопутной границе возможен всем гражданам Азербайджана, в то время как выехать в Турцию можно только с регистрацией в НАР.
Внутренняя политика
1 февраля 2023 г. 16:18
Въезд через сухопутную границу из Турции в НАР открыт для всех граждан Азербайджана

Въезд с территории Турции в Азербайджан через сухопутную границу с Нахчыванской автономной республикой открыт для всех граждан страны, в то время как выехать в Турцию тем же путем возможно только с регистрацией в НАР.

Об этом Report сказали в Государственной погранслужбе Азербайджана.

Как известно, со времени объявления в Азербайджане карантина в связи с пандемией коронавируса, были закрыты сухопутные границы страны. При этом проезд из Нахчывана в Иран и Турцию был разрешен. В июле 2022 года были объявлены ограничения также на пересечение границ из и в НАР для всех граждан страны. Разрешался проезд только грузового транспорта, а также рейсовых автобусов, следующих в НАР транзитом через территорию Ирана.

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Версия на английском языке Land border entry from Turkiye to Nakhchivan Autonomous Republic open to all citizens of Azerbaijan

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