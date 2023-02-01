Въезд через сухопутную границу из Турции в НАР открыт для всех граждан Азербайджана

Въезд из Турции в Нахчыванскую автономную республику по сухопутной границе возможен всем гражданам Азербайджана, в то время как выехать в Турцию можно только с регистрацией в НАР.

Въезд с территории Турции в Азербайджан через сухопутную границу с Нахчыванской автономной республикой открыт для всех граждан страны, в то время как выехать в Турцию тем же путем возможно только с регистрацией в НАР.

Об этом Report сказали в Государственной погранслужбе Азербайджана.

Как известно, со времени объявления в Азербайджане карантина в связи с пандемией коронавируса, были закрыты сухопутные границы страны. При этом проезд из Нахчывана в Иран и Турцию был разрешен. В июле 2022 года были объявлены ограничения также на пересечение границ из и в НАР для всех граждан страны. Разрешался проезд только грузового транспорта, а также рейсовых автобусов, следующих в НАР транзитом через территорию Ирана.