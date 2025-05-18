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Ветеран войны: Ранение не позволило мне принять участие в освобождении Шуши

Ветеран войны: Ранение не позволило мне принять участие в освобождении Шуши Жаль, что я получил ранение, и не смог лично принять участие в освобождении Шуши.
Внутренняя политика
18 мая 2025 г. 10:36
Ветеран войны: Ранение не позволило мне принять участие в освобождении Шуши

Жаль, что я получил ранение, и не смог лично принять участие в освобождении Шуши.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом рассказала ветеран Отечественной войны Анар Шафиев во время поездки на освобожденные территории, организованной по инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Сабины Салмановой при поддержке Исполнительной власти Сумгайыта.

"Когда началась Отечественная война, я вступил в бой в Физулинском районе. В последующие дни мой боевой путь пролегал через Джебраил и Ходжавенд", - отметил А.Шафиев.

Он подчеркнул, что был ранен в последние дни войны.

"В ноябре я был ранен в селе Туг Ходжавендского района. Громя вражеские позиции и продвигаясь вперед, мы испытывали огромное чувство гордости и радости. Я очень хотел пережить радость победы в Шуше или Лачыне. Но из-за ранения мой боевой путь остался незавершенным", - добавил ветеран.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə qazisi: Kaş Şuşa və ya Laçının da alınmasında iştirak edəydim

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