Ветеран войны: Ранение не позволило мне принять участие в освобождении Шуши

Жаль, что я получил ранение, и не смог лично принять участие в освобождении Шуши.
Как сообщает карабахское бюро
"Когда началась Отечественная война, я вступил в бой в Физулинском районе. В последующие дни мой боевой путь пролегал через Джебраил и Ходжавенд", - отметил А.Шафиев.
Он подчеркнул, что был ранен в последние дни войны.
"В ноябре я был ранен в селе Туг Ходжавендского района. Громя вражеские позиции и продвигаясь вперед, мы испытывали огромное чувство гордости и радости. Я очень хотел пережить радость победы в Шуше или Лачыне. Но из-за ранения мой боевой путь остался незавершенным", - добавил ветеран.