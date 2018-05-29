Верный завету - история 100-летнего паспорта АДР - РЕПОРТАЖ

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Декларация независимости Азербайджана – документ, официально провозгласивший суверенитет АДР. Он был подписан сто лет назад Национальным Советом Азербайджана 27 мая 1918 года, и утвержден 28 мая в Тифлисе. Оригинал декларации из шести пунктов составлен на азербайджанском языке (записан старым алфавитом). Декларация подписана Гасан-беком Агаевым, Фатали-ханом Хойским, Насиб-беком Юсифбейли, Джамо-беком Гаджинским, Шафи-беком Рустамбейли, Нариман-беком Нариманбековым, Джавад-беком Мелик-Егяновым и Мустафой Махмудовым. Оригинал рукописи документа содержится в Азербайджанском государственном архиве, а ее оригинальные экземпляры на азербайджанском и французском языках хранятся в Музее истории НАНА.

Сотрудники ИА Report побывали в Музее истории, где ознакомились с этим историческим документом, узнав о его непростой судьбе.

История...

Документ, хранящийся в Музее истории – один из оригинальных экземпляров Декларации независимости, который азербайджанская делегация взяла с собой на Парижскую мирную конференцию.

В 1919 году для заключения мирного договора и составления новой карты мира была созвана Парижская мирная конференция. Правительство АДР направило туда свою делегацию под руководством Алимардан-бека Топчибашева с целью добиться признания молодого государства. Делегация взяла переписанный с оригинального экземпляра вариант Декларации независимости и два экземпляра ее перевода на французский язык. Однако на Родину делегация так и не вернулась ввиду оккупации Азербайджана большевиками, а документы впоследствии были утеряны.

Замдиректора музея по экспозиционным работам Габиба Алиева припоминает, что оригинал документа в 1920 году был передан Музею истории (в то время "Музею независимости"), а в 1929 году по особому указанию был направлен в московский Музей революции.

2014-й год...

В 2014 году президент Ильхам Алиев поручил представить экземпляры Декларации на азербайджанском и французском языках в Музей истории Азербайджана. Так, обнаруженные в Лондоне документы были привезены в Азербайджан и сданы в Музей истории.

Исторический экспонат

Оба экземпляра Декларации независимости экспонируются в музее. Замдиректора музея по делам научного фонда Махфуза Зейналова отметила, что в музее также представлен экземпляр Декларации, подготовленный специально для музейной экспозиции Азимом Азимзаде, в центре которой закреплена фотокопия Декларации, подписанной 28 мая 1918 года. С правой стороны фотокопию украшают ковровые орнаменты, а ниже привлекает внимание изображение Храма огнепоклонников, считающегося символом Азербайджана. Нижний бордюр композиции украшает изображение Бакинской бухты.

Историческая речь Мамед Эмина Расулзаде

В двух залах музея на втором этаже экспонируются редкие исторические материалы, манекены, отражающие создание и летопись деятельности АДР, Кавказской исламской армии, а также гянджинский период правления АДР, а по монитору звучит историческая речь Мамед Эмина Расулзаде.

Монумент

В 2007 году между Институтом рукописей НАНА и Государственным экономическим университетом был возведен памятник "Декларации независимости". Нижняя часть памятника выполнена из гранита, верхняя – из белого мрамора. На белом мраморе запечатлен герб республики, а внизу – текст Декларации и имена лиц, подписавших ее. Текст выгравирован на старом азербайджанском и латинском алфавите.

АДР, просуществовавшая всего 23 месяца, стала первой на всем мусульманском Востоке парламентской республикой.